США вновь призвали Россию наказать всех виновных в убийстве Политковской

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Посольство США в России вновь призвало российские власти привлечь к ответственности всех виновных в убийстве журналиста "Новой газеты" Анны Политковской, говорится в сообщении американской дипмиссии, опубликованном в твиттере.

"13 лет назад была убита журналист Анна Политковская за мужественное освещение социальной, политической и правозащитной проблематики. Она делала то, что делают журналисты - хотела узнать правду", - заявили в посольстве в понедельник.

Адвокат семьи журналистки Анна Ставицкая заявила "Интерфаксу" ранее в понедельник, что следствие не приблизилось к установлению заказчиков убитой 13 лет назад обозревателя "Новой газеты". "Следствие спит. Дело постоянно передается от одного следователя другому, но единственное, что они делают, - это продлевают сроки следствия", - сказала Ставицкая.

Дело Политковской

Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве на Лесной улице. Версии убийства с целью ограбления или на бытовой почве были признаны несостоятельными, и основной версией преступления стала профессиональная деятельность журналистки.

Спустя шесть лет, 14 декабря 2012 года, Мосгорсуд приговорил к 11 годам лишения свободы колонии строгого режима бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова, признав его виновным в убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном группой лиц и по найму, и незаконном обороте оружия (пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ). Еще пятеро фигурантов дела - Лом-Али Гайтукаев, его племянники Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов - на основании вердикта присяжных 9 июня 2014 года были признаны Мосгорсудом виновными в совершении аналогичных преступлений и приговорены к срокам от пожизненного лишения свободы в колонии особого режима до 12 лет в колонии строгого режима.

Согласно фабуле уголовного дела, в Политковскую стрелял Махмудов, а его братья следили за журналисткой. Руководителем преступной группы, по версии обвинения, сначала выступал Гайтукаев, а затем Хаджикурбанов. Роль Павлюченкова, как установило следствие, сводилась к приобретению оружия, а также передаче Хаджикурбанову информации о месте жительства и маршрутах передвижения журналистки.

Заказчики убийства, по официальной версии, остаются не установленными.