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"Ъ" сообщил о начале губернаторских отставок во второй половине октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Во второй половине октября могут начаться губернаторские отставки в регионах, где в следующем году пройдут выборы, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

Три источника газеты подтвердили высокую вероятность отставки главы ЕАО Александра Левинталя, его преемником может стать сенатор Ростислав Гольдштейн. Также может уйти в отставку глава Пензенской области Иван Белозерцев и губернатор ХМАО Наталья Комарова. Также ходят слухи о претензиях со стороны администрации президента к губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

Среди возможных кандидатов на отставку называют главу Камчатки Владимира Илюхина, губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, глав Калужской и Архангельской областей Игоря Орлова и Анатолия Артамонова.

Ранее отставку 11 губернаторов спрогнозировали аналитики "Минченко консалтинг".

Последние несколько лет отставки главы регионов проходят в две волны - весной и осенью, и осень этого года не станет исключением. Губернаторов сменяют пере выборами, которые в следующем году пройдут в 16 регионах, непрямые выборы также пройдут в ХМАО.

Россия ЕАО ХМАО Чувашия Камчатка Пензенская область Калужская область Архангельская область

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