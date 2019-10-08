"Ведомости" узнали о решении Кремля усилить контроль за выборами в Москве

Тотальный недопуск оппозиции и самовыдвижение единороссов были признаны ошибками

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Представители администрации президента обсудили с экспертами выборы в Мосгордуму, учли все ошибки и решили больше не разрешать мэрии Москвы контролировать избирательные кампании, говорят источники "Ведомостей". Одним из основных просчетов было признано решение единороссов идти на выборы самовыдвиженцами.

В прошедших выборах в Мосгордуму чиновники Кремля активно не участвовали до начала массовых протестов, они только контролировали ход кампании и давали советы ее куратору, вице-мэру Наталье Сергуниной, напоминают "Ведомости", ссылаясь на источники, близкие к мэрии и к администрации президента.

Вторым выводом чиновников было то, что "нарастающая полярность" в обществе, особенно из-за снятия с выборов популярных кандидатов, вредит власти, пишет газета.

По ее данным, за последние две недели эти выборы обсуждались на круглом столе, который провел ВЦИОМ с участием сотрудников администрации президента, и на семинаре администрации президента для политтехнологов, работавших на региональных выборах.

Московским властям не удалось мобилизовать пенсионеров как одну из основных групп своей поддержки, выяснили участники мероприятия ВЦИОМа. Также они признали, что результаты выборов оказались непрогнозируемыми в 15 округах, в частности, вопреки ожиданиям проиграли такие административные кандидаты, как проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара; проиграл выборы и лидер московских единороссов Андрей Метельский.

Участники семинара для политтехнологов признали ошибками самовыдвижение единороссов и неудачный подбор кандидатов от власти, среди которых не окзалось "лояльных власти деятелей культуры", которые могли бы "пройти за счет известности", отметил один из слушателей мероприятия. Также ошибкой было признан тотальный недопуск к выборам оппозиции и недостаточная производственная мобилизация, которую вменили префектурам. Кроме того, на семинаре пришли к выводу, что успех "умного голосования" Алексея Навального был связан с тем, что повестка "голосование за власть или оппозицию" оказалась сильнее "дворовой политики добрых дел".