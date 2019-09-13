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"Пропавший" кандидат в Мосгордуму вышел на связь с журналистами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Александр Соловьев, который выдвинулся в Мосгордуму от "Справедливой России" и выиграл выборы в 3-м округе, послал "Коммерсанту" голосовое сообщение с теелефона своего помощника Сергея Кима. Ранее СМИ писали, что его мало кто видел перед выборами, а после выборов он пропал.

Соловьев отметил, что пока не может дать полноценный комментарий, но пообещал 17 сентября присутствовать на присяге. Помощник депутата также прислал фотографию, на которой Соловьев присутствует вместе с другими избранными депутатами и членами окружной комиссии.

Номер Кима изданию дал глава московского отделения "Справедливой России" Александр Романович.

После выборов СМИ сообщили, что Соловьев не вел предвыборной агитации, не встречался с избирателями и не направлял наблюдателей на избирательные участки. На подведение итогов голосования он не приходил. На сайте московского отделения своей партии он упомянут только один раз - в сообщении о результатах выборов в Мосгордумы. После выборов с ним не могли связаться несколько дней.

Выборы в Мосгордуму - 2019

Координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов признался, что в штабе начали сомневаться, существует ли этот кандидат. Сторонники Навального рекомендовали голосовать за Соловьева в рамках "Умного голосования", а не за провластного кандидата Сабину Цветкову. В результате Соловьев набрал 36,5% голосов и выиграл.

Вечером 10 сентября на сайте московского отделения "Справедливой России" появились фотографии кандидатов от партии, прошедших в Мосгордуму, с лидером справедливороссов Сергеем Мироновым.

Романович отрицал, что Соловьев мог исчезнуть, и заверял, что он ведет активную партийную работу.

13 сентября Романович заявил, что сообщения об исчезновении Соловьева были проплаченными.

Мосгордума Сергей Миронов Справедливая Россия Александр Соловьев

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