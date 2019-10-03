Поиск

Совет Федерации выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Пик вмешательства в российские выборы в 2019 году пришелся на избирательную кампанию в Мосгордуму, сейчас комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ готовит доклад о попытках иностранного воздействия на избирательный процесс в России, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии Андрея Климова.

"Наиболее заметные попытки иностранного вмешательства были зафиксированы нами на выборах в Мосгордуму. И по количеству нарушений правопорядка, и по целому ряду фактов оно было деструктивным. Были и задержания граждан, и случаи неповиновения с нарушениями административного и уголовного права", - пояснил Климов в беседе с изданием.

По имеющимся у издания данным, группа Совета Федерации по наблюдению за избирательной кампанией 2019 года работала с 30 мая по 12 сентября.

Как рассказал газете Климов, доклад о результатах мониторинга будет представлен на ближайшем заседании комиссии. По итогам мониторинга, добавил он, можно сделать вывод: попытки внешнего влияния были связаны не с самими выборами в Мосгордуму, а с желанием определенных сил проверить способность руководства страны реагировать на несанкционированные акции.

"Это были тесты на способность власти в России действовать решительно и в правовом поле. Это, конечно, вмешательство, и оно противоправно", - заявил сенатор.

Для нейтрализации попыток воздействия на итоги выборов необходимо совершенствовать законодательство, считает Климов.

При этом он отметил, что каждый год попытки воздействия на российские выборы происходят по разным схемам. В связи с этим комиссия помимо доклада планирует выпустить специальный сборник для россиян с разъяснениями, что такое вмешательство, пишут "Известия".

Мосгордума Совет Федерации

Новости

Бетономешалка перевернулась на МКАДе при аварии, есть пострадавшие

В "Мосгазе" запах газа в Москве связали с ремонтом на магистральном газопроводе

От 10 до 12 онкологов из центра имени Блохина подали заявления об увольнении

От 10 до 12 онкологов из центра имени Блохина подали заявления об увольнении
Убийство сотрудника СКР в Москве

Источник раскрыл личность человека, напавшего с ножом на сотрудника СКР в Москве

Убийство сотрудника СКР в Москве

Сотрудника центрального аппарата СКР ранили ножом у проходной в Москве

В Москве возбудили дело об отравлении едой из вендинговых автоматов Healthy food

Полиция Москвы подала два иска к оппозиционерам

Полиция Москвы подала два иска к оппозиционерам

Движение поездов между "Белорусской" и "Новокузнецкой" восстановлено

Движение в московском метро от "Белорусской" до "Новокузнецкой" прервано

Детские онкологи потребовали сменить руководство структуры НМИЦ имени Блохина

Детские онкологи потребовали сменить руководство структуры НМИЦ имени Блохина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');