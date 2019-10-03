Совет Федерации выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Пик вмешательства в российские выборы в 2019 году пришелся на избирательную кампанию в Мосгордуму, сейчас комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ готовит доклад о попытках иностранного воздействия на избирательный процесс в России, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии Андрея Климова.

"Наиболее заметные попытки иностранного вмешательства были зафиксированы нами на выборах в Мосгордуму. И по количеству нарушений правопорядка, и по целому ряду фактов оно было деструктивным. Были и задержания граждан, и случаи неповиновения с нарушениями административного и уголовного права", - пояснил Климов в беседе с изданием.

По имеющимся у издания данным, группа Совета Федерации по наблюдению за избирательной кампанией 2019 года работала с 30 мая по 12 сентября.

Как рассказал газете Климов, доклад о результатах мониторинга будет представлен на ближайшем заседании комиссии. По итогам мониторинга, добавил он, можно сделать вывод: попытки внешнего влияния были связаны не с самими выборами в Мосгордуму, а с желанием определенных сил проверить способность руководства страны реагировать на несанкционированные акции.

"Это были тесты на способность власти в России действовать решительно и в правовом поле. Это, конечно, вмешательство, и оно противоправно", - заявил сенатор.

Для нейтрализации попыток воздействия на итоги выборов необходимо совершенствовать законодательство, считает Климов.

При этом он отметил, что каждый год попытки воздействия на российские выборы происходят по разным схемам. В связи с этим комиссия помимо доклада планирует выпустить специальный сборник для россиян с разъяснениями, что такое вмешательство, пишут "Известия".