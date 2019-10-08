Астронавт из США награжден российским орденом Мужества после аварийного полета "Союза"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин наградил астронавта NASA Ника Хейга орденом мужества, соответствующий указ опубликован во вторник на интернет-портале правовой информации.

"За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур, наградить орденом Мужества Хейга Николаса Тайлера - астронавта Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, гражданина США", - говорится в указе.

Кроме того, за большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награждены глава Центра имени Хруничева Алексей Варочко, замглавы Роскосмоса Александр Лопатин, глава Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получит еще один заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Астахов. Также государственные награды получит еще ряд работников предприятий космической отрасли.

Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг должны были прибыть на МКС 11 октября 2018 года, однако пуск российской ракеты "Союз-ФГ" с Байконура прошел нештатно. Из-за неисправного датчика не произошло нормальное отделение одного из боковых блоков первой ступени, который, вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета. Сработавшая система аварийного спасения отсоединила спускаемый аппарат с Овчининым и Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были временно приостановлены.

Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".