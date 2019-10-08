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Филипп Дельпаль попросил Басманный суд разрешить ему работать

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль попросил Басманный суд разрешить ему выезжать из дома на работу. Он сообщил в суде, что получил предложение от франко-российской промышленной палаты.

Суд рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Дельпалю до 13 сентября. На такой же срок оно попросило продлить домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви. Защита просит отпустить их под залог в 5 млн рублей каждого или освободить на условии запрета определенных действий.

Дельпаль был переведен из СИЗО под домашний арест в середине августа, Калви - в апреле. Их арестовали в середине февраля по обвинению в хищении у банка "Восточный" более 2,5 млрд рублей. Оба они вину не признают.

Baring Vostok банк Восточный Майкл Калви СКР Басманный суд Филипп Дельпаль

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