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Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля "занозой" в отношениях с Россией

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал уголовное дело партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля "занозой" в отношениях России и Франции. Он заявил это на пресс-конференции в Москве после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, ранее условия содержания Дельпаля, который полгода провел в СИЗО в Москве, не удовлетворяли Париж. Он пообещал и в дальнейшем судить за судьбой этого бизнесмена, чтобы его права соблюдались.

Дельпаля арестовали в середине февраля 2019 года по так называемому "делу Baring Vostok". Его фигурантов - Дельпаля, еще двух топ-менеджеров Baring Vostok, основателя инвестфонда гражданина США Майкла Калви и еще двух человек обвинили в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Пятеро обвиняемых вину не признают, про бывшего председателя правления "Восточного" Алексея Кордичева в первые дни расследования сообщалось, что он дал признательные показания.

В апреле Калви и Кордичева перевели под домашний арест, остальные фигуранты остались в СИЗО. В июне защита Дельпаля сообщила следствию, что его семья купила квартиру в Москве, где он сможет отбывать домашний арест. Однако 9 июля Басманный суд продлил французу меру пресечения.

15 августа Мосгорсуд, рассматривая апелляцию защиты, отпустил Дельпаля под домашний арест. Это ходатайство поддержали и следствие, и прокуратура.

После этого помощник президента России Юрий Ушаков сказал журналистам, что Дельпалю сменили меру пресечения перед встречей Путина и президента Франции Эммануэля Макрона в Биаррице, поскольку Макрон не раз заступался и просил за этого бизнесмена.

Филипп Дельпаль Франция Эммануэль Макрон Владимир Путин Жан-Ив Ле Дриан Сергей Лавров Baring Vostok

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