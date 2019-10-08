Основной владелец Qiwi инвестировал в сервис по запуску интернет-магазинов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Основной акционер и гендиректор Qiwi Сергей Солонин инвестировал в проект в сфере интернет-торговли - приобрел 11,9% в проекте "Кактус". Об этом сообщил представитель бизнесмена.

Платформа помогает запускать интернет-торговлю, позволяя объединять непосредственно сам магазин, колл-центр, маркетплейс, склад и службу доставки.

По словам руководителя сервиса Наталии Субботиной, что в проекте две составляющих: операционная (юрлицо - "Темполайн логистика") и IT ("Нота софт").

Солонин на прошлой неделе получил по 11,9% в ООО "Темполайн логистика" и ООО "Нота софт", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Основателем этих компаний считается Евгений Рудаков, ему сейчас принадлежит по 26,40% "Темполайн логистика" и "Нота софт", еще по 52,90% в двух компаниях у Василия Ишукова. Гендиректор "Темполайн логистика" Наталия Субботина владеет 8,8% этой компании, гендиректор "Нота софт" Максим Смородинов - такой же долей.

Уставный капитал "Темполайн логистика" на начало октября составлял 37,838 тысяч рублей, "Нота софт" - 25,238 тысяч рублей. "Темполайн логистика" занимается прочей вспомогательной деятельностью, связанной с перевозками, "Нота софт" - разработкой компьютерного программного обеспечения.

"Сервис "Кактус" предоставляет готовую инфраструктуру, чтобы любой предприниматель из любой точки России смог профессионально запустить и управлять проектом по продажам в интернете, на маркетплейсах и в социальных сетях", - прокомментировал Солонин участие в проекте (его слова приводятся в сообщении, распространенном его представителем).

Сервис был запущен полтора года назад, продажи стартовали в мае 2019 года (сейчас он насчитывает свыше 100 проектов). "Кактус", прежде всего, ориентирован на самозанятых, микробизнес и малый бизнес.

Субботина надеется на синергию нового сервиса с другими проектами Солонина. "Инвестиции будут направлены на дальнейшее усовершенствование инфраструктуры. В ближайший год клиенты "Кактуса" получат возможность размещать свои товары на маркетплейсах, мы запустим программу финансирования продавцов и откроем наши фулфилмент-склады (от английского fulfilment, комплекс операций с момента оформления заказа до момента его получения - прим. ИФ) в крупных городах России", - приводятся ее слова в сообщении.

Солонин выступает соинвестором в компаниях Instamart, TimePad, Youdo, Gaijin, "Арена маркет", Aviasales, SEO Pult, BitFury, Ecwid, Birds, "Обед-буфет", в ресторане Ruski, в сервисе по доставке еды "Кухня на районе", а также в ряде образовательных проектов: школы креативного мышления "ИКРА", Британской высшей школы дизайна, Московской школы кино, Scream School, MACS, "Теории и практики", OTUS, IT HUB и других.