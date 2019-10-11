Qiwi собралась продать часть портфеля кредитов "Совести"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Группа Qiwi в рамках развития проекта карт рассрочки "Совесть" планирует продать часть кредитного портфеля и ведет переговоры с несколькими покупателями Рокетбанка, но полностью его продавать не планирует, сообщил основной владелец и гендиректор Qiwi Сергей Солонин в интервью "Интерфаксу" в кулуарах форума Finopolis.

Ранее он заявлял, что группа продолжает инвестировать в "Совесть" и рассматривает различные варианты дальнейшего развития этого проекта.

"Речь идет о продаже части портфеля кредитов. Сейчас идут переговоры с банками", - пояснил Солонин "Интерфаксу".

"Мы изначально хотели, чтобы "Совесть" была оператором программы. У нас, наверно, нет достаточных средств, капитала для того, чтобы наращивать портфель дальше. До определенного уровня мы его довели, сейчас понятна экономика проекта. На безубыточность он должен выйти в следующем году, в конце первого-второго квартала", - отметил глава Qiwi.

Пока группа не видит смысла привлекать новых партнеров в проект "Совесть", так как он уже выходит на плановые показатели.

Qiwi в середине августа анонсировала продажу Рокетбанка. Совет директоров компании поручил топ-менеджменту изучить возможность частичной или полной продажи Рокетбанка, сообщила группа ранее.

"То, что планирует сделать "Рокет", не делал никто. А это, как вы понимаете, немного рискованно. Поэтому совет директоров решил выделить его в отдельную компанию. Это минимизирует риски группы и поможет "Рокету": меньше ограничений, возможность входа сторонних инвесторов", - объяснил логику этого решения Солонин. "На "Рокет" в следующем году нужно потратить около 3,5 млрд рублей. Для Qiwi это существенные деньги с точки зрения P&L (прибылей и убытков - ИФ). Соответственно, финансовый результат Qiwi улучшится со следующего года, если Рокетбанк перестанет быть частью группы. На самом деле, так делали и "Яндекс", и Mail.ru. Мы тоже пытаемся привлечь партнеров", - добавил он.

Сам Солонин не хотел продавать Рокетбанк. "В любом случае, я не хочу продавать его полностью, хочу оставить долю у Qiwi", - отметил он.

По его словам, сейчас Рокетбанком интересуются некоторые фонды. "Интерес на рынке, безусловно, есть: уже сейчас мы общаемся с несколькими потенциальными инвесторами", - подчеркнул Солонин. Он не исключил, что в этот проект может быть привлечено несколько партнеров.