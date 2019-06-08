Гендиректор Qiwi: платежная система становится все больше похожа на банк

Сергей Солонин рассказал о переменах в команде компании и большем фокусе Qiwi на России

Сергей Солонин Фото: ТАСС, Валерий Матыцин

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Qiwi, пережившая отъезд основного собственника в длительное путешествие, но лишившаяся за это время финансового директора, задумалась о привлечении специалистов из банковского сектора в совет директоров. О том, что подтолкнуло компанию к такому решению, о возвращении к операционному управлению, о личных инвестициях и вере в Павла Дурова в интервью "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ рассказал генеральный директор Qiwi Сергей Солонин.

- В составе совета директоров Qiwi произошли изменения: места основателя платежной компании Poynt Co. Осамы Бедье и представителя Worldpay Рохинтона Калифы заняли член совета директоров Альфа-банка Алексей Марей и член совета директоров банка "Открытие" Елена Титова.

- Если раньше у нас была задача максимальной интеграции с западными партнерами, то сейчас больший фокус на Россию. Плюс мы больше становимся похожи на банк - "Точка", "Совесть", Рокетбанк, нам нужны банковские специалисты, компетенции в этой области.

- Не планирует ли Qiwi такими специалистами пополнить команду?

- У нас есть уже банковские люди в компании. Сейчас вводим таких специалистов на уровне совета директоров. Нам нужны банкиры, которые будут оценивать банковскую составляющую, нужны как раз знания в банковской сфере.

- Если говорить про команду, то почему Qiwi покинул Александр Караваев и почему ему до сих пор не нашли ему замену?

- При этом Александр сейчас вошел в совет директоров Qiwi. Он перешел к знакомым заниматься конкретным проектом на какое-то время.

- Вы не стали его удерживать?

- Мы заранее обсудили его уход и готовились к этому, искали компетентную замену. У нас уже есть очень хороший кандидат, мы договорились. Пока больше подробностей раскрыть не могу. Александр успел построить сильную финансовую команду и я ей доверяю.

- Когда объявите о назначении?

- Скоро. Договоренности были достигнуты еще в январе.

- Вы побывали в таких уголках планеты, где нет интернета. После этого не посетила ли вас идея вложиться в проект OneWeb, который планирует покрыть весь мир спутниковым интернетом? Не предлагал ли бывший министр связи Николай Никифоров вам инвестировать в этот проект?

- Нет, честно говоря, ничего не слышал об этом. Мы недавно виделись с ним, но, видимо, не до того было.

- Привезли ли вы из кругосветного путешествия новые бизнес-идеи для развития Qiwi? В каком направлении?

- Честно говоря, я не занимался бизнесом там вообще. Я семьей занимался.

- Я правильно понимаю, что вы уже не хотите возвращаться к такому операционному управлению, как было раньше?

- Да, не буду.

- Но вы останетесь CEO?

- Да, но я больше буду сфокусирован на новых проектах - периметре "Точки" и Рокета. Менеджмент Qiwi прекрасно доказал, что хорошо справляется.

- Не планирует Qiwi в ближайшее время каких-то новых инвестиций, может быть, смотрит на стартапы?

- Я только вернулся в Россию. В августе пройдет заседание совета директоров, на котором будет рассмотрена стратегия развития. Новые проекты там точно есть, но я не знаю, в какой они стадии.

- Qiwi после длительной паузы в выплате квартальных дивидендов вновь возвращается к практике распределения прибыли среди акционеров...

- Вообще мы исторически выплачиваем дивиденды, просто сейчас есть понимание плана по доходам и расходам, и соответственно можно выплачивать дивиденды. Недавно мы впервые с 2017 года выплатили дивиденды в размере $0,28 за акцию, а это самая крупная квартальная выплата дивидендов за историю компании.

- Планы распределять от 65% до 85% скорректированной чистой прибыли за 2019 год сохраняются?

- Думаю, да, может, побольше.

- А вы свою долю в Qiwi не планируете сокращать?

- Пока нет.

- И банк "Открытие" не планирует выходить?

- Это надо у "Открытия" спросить. Я ничего не слышал.

- Расскажите про свои личные инвестиции. Вы вложились в несколько проектов основателей Рокетбанка ("Коллектив", "Кухня на районе", "Рокет Коллайдер"). Когда договорились об этих инвестициях и почему решили вкладывать в них средства? Связаны ли инвестиции в эти проекты с отходом основателей Рокетбанка от оперативного управления им?

- Мы запустили "Кухню на районе" еще давно. Исходный проект был запущен на базе Рокетбанка. Когда стало понятно, что "Кухня" выросла, мы с основателями Рокетбанка договорились, что они будут сфокусированы в ближайшее время на ней, потому что там рост очень большой, очень много сделок.

- Вы договаривались, что они уйдут от оперативного управления Рокетбанком?

- Да, оперативное управление они отдали Анастасии Усковой. Она там давно работает.

- Как было с другими проектами?

- "Коллектив" - это мой проект. Он полностью влился в Рокетбанк. Он был мой, я просто его подарил.

- Вы еще планируете совместные проекты с основателями Рокетбанка?

- Я надеюсь, что они с Рокетбанком нам помогут, чуть попозже. У нас будет некий орган совещательный. Мы встречаемся, обсуждаем продукты. Они знают все, и дух все-таки хочется сохранить. "Коллайдер", Рокет и "Кухня на районе" - это все одно помещение. Сложно отделить одно от другого, даже переговорная одна. Мы живем как многодетная семья.

- Почему вы решили инвестировать в IT-колледж, созданный на базе бизнес-школы Николая Цветкова?

- Я инвестирую в образование, IT-образование тем более. Я это считаю перспективным. Сейчас мир сильно поменялся, и IT - это одна из тем, где молодежь может начинать зарабатывать очень рано. В России мало промежуточных конструкций в образовании, когда ты уже понимаешь, чем хочешь заниматься и нет смысла доучиваться два последних года в школе.

- Расскажите еще про взаимодействие с консорциумом R3. Поменялась ли схема взаимодействия Qiwi с консорциумом R3 после ухода регионального директора по РФ и СНГ?

- Нет, никак не изменилась, мы продолжаем быть членами консорциума.

- Планировалось, что консорциум будет отбирать эксклюзивных партнеров - операторов блокчейн-сети в РФ. Актуальна ли эта тема? Будет ли Qiwi принимать участие в этом отборе?

- Пока официального отбора не было объявлено. Если будет, то мы будем участвовать в нем как участники консорциума, но будем рассматривать участие с точки зрения совокупных условий к кандидатам.

- Вы говорили, что не общались с основателем Telegram Павлом Дуровым больше 9 месяцев. Вы по-прежнему верите в его проект?

- В Дурова я по-прежнему верю, в проект верю.

- Принимает ли Qiwi участие в тестировании TON?

- Qiwi - нет, другая команда тестирует. Частично там участвует Qiwi Blockchain Technologies и несколько моих человек. Это не в России.

- Вы не планировали с Дуровым встретиться?

- Сейчас пока некогда, нужно решать другие вопросы.