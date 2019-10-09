Почти 40% россиян сочли несправедливыми приговоры по "московскому делу"

Более трети россиян назвали прошедшие 8 сентября выборы нечестными

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Большая часть участников опроса (38%), проведенного "Левада-центром", считают несправедливыми и политически мотивированными судебные приговоры участникам летних акций протеста в Москве.

Противоположного мнения, согласно поступившему в "Интерфакс" опросу, придерживаются 24% респондентов. Они считают судебные решения справедливыми и беспристрастными. 28% участников опроса ничего не слышали о данном судебном процессе, а каждый десятый опрошенный затруднился дать оценку справедливости судебных решений в отношении участников "московского дела".

Согласно исследованию, 35% респондентов считают проведенные 8 сентября выборы нечестными, 39% опрошенных не удовлетворены их результатами.

В свою очередь, половина россиян, проживающих в регионах и населенных пунктах, где 8 сентября проходили выборы различного уровня, выразили удовлетворение их результатами, в честности проведения голосования не сомневается 53% сограждан.

Опрос проведен 26 сентября - 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Ранее опрос показал, что выборы и митинги больше всего запомнились россиянам в сентябре.