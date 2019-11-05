70% россиян признались, что не знают о "московском деле"

В той или иной степени об уголовном преследовании участников протестов осведомлены лишь треть жителей России

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Большинство россиян (70%) либо вообще ничего не знают об уголовных делах, возбужденных по массовым беспорядкам в Москве, либо не понимают суть имевших место событий, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

В свою очередь 30% россиян в той или иной степени информированы о возбуждении уголовных дел, при этом 23% опрошенных сообщили социологам, что наслышаны об этом, а 7% респондентов внимательно следили за событиями по сообщениям в Интернете и СМИ.

Более половины из этих участников опроса (57%), считают, что уголовные дела были возбуждены в целях устрашения оппозиционно настроенной общественности. 34% респондентов данной категории полагают, что речь идет о наказании виновных в организации массовых беспорядков и несанкционированных акций, а также сопротивлявшихся правоохранительным органам.

Опрос проведен 24 - 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В каждый из этих дней полиция задержала больше тысячи человек, на многих из них были составлены административные протоколы. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля, фигурантами которого стали несколько десятков человек.