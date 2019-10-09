Лгавшего о жертвах пожара в Кемерове украинского пранкера обвинили в терроризме

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство Следственного комитета РФ о заочном аресте украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгений Вольнов), обвиняемого в публичных призывах к терроризму.

Ему предъявлено обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Кувиков в 2018 году уже был объявлен в международный розыск и заочно арестован по обвинению в экстремизме.

Претензии российских следователей к украинскому пранкеру появились после того, как он распространил ложную информацию о количестве жертв пожара в торговом центре в Кемерове. Он звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя "заведомо ложную информацию" и вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на последнем этаже, где были расположены кинозалы, в которых находилось много детей. Согласно официальным данным, трагедия унесла жизни 60 человек.

Суть новых обвинений в суде не уточнили.