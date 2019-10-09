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Пранкер, пустивший слух о сотнях погибших в "Зимней вишне", заочно арестован по новому делу

Пранкер, пустивший слух о сотнях погибших в "Зимней вишне", заочно арестован по новому делу
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во второй раз заочно арестовал украинского пранкера Никиту Кувикова (Евгений Вольнов), теперь обвиняемого в публичных призывах к терроризму, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно решению суда, пранкера поместят под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории РФ.

Фабула дела, по которому был избран заочный арест, пока неизвестна. Кувикову предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма с помощью интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), он объявлен в международный розыск.

В марте Басманный суд уже арестовывал Кувикова заочно по обвинению в экстремизме (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Следствие считает, что пранкер распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, "вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

Никита Кувиков Евгений Вольнов Зимняя вишня

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