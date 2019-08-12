Больше 170 нарушений нашли у ритейлера, связанного с владельцем сгоревшей "Зимней вишни"

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС России по Кемеровской области по результатам проверки в июле выявило многочисленные нарушения пожарной безопасности ООО "Камелот-А" (управляет сетью супермаркетов "Ярче", входит в "КДВ Групп"), сообщается в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

Между тем, бенефициар кондитерского холдинга "КДВ Групп" Денис Штенгелов контролирует ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) - основного собственника сгоревшего весной 2018 года ТРЦ "Зимняя вишня" (Кемерово). Причинами пожара, унесшего жизни 60 человек, стало, в том числе нарушение техники пожарной безопасности.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 173 нарушения выявлено в магазинах сети "Ярче" в Новокузнецке. В частности, речь идет об отсутствии автоматической пожарной сигнализации (в том числе в торговых залах, на складах, в помещениях разгрузки-выгрузки), неисправном состоянии систем и установок противопожарной защиты, а также систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в магазине.

В ряде случаев не предусмотрено автоматическое отключение общеобменной вентиляции и кондиционирования при срабатывании сигнализации; не определены порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасным способом вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов от горючих отходов; отсутствует проектная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации. Кроме того, нет периодичности тренировок по эвакуации сотрудников.

Ряд нарушений связан с эвакуационными выходами. Так, на путях эвакуации не предусмотрено эвакуационное освещение и размещается оборудование или мебель (в частности, около эвакуационного выхода из подвала размещается рабочее место управляющего магазином) или товар после разгрузки, двери запасного выхода открываются изнутри без ключа, отсутствуют вторые эвакуационные выходы из торговых залов.

Аналогичные нарушения пожарной безопасности были выявлены в ходе проверки пищекомбината кондитерского холдинга в Кемеровской области - ООО "КДВ Яшкино". В магазинах "Ярче" в Кемерове в ходе проверок было выявлено два нарушения пожарной безопасности.

Как сообщалось, часть перечисленных нарушений имела место в ТРЦ "Зимняя вишня".

Оперативный комментарий в "КДВ Групп" "Интерфаксу" получить не удалось.

"КДВ Групп" - одна из крупнейших в РФ непубличных компаний пищевой отрасли. Занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов в Сибири и Подмосковье.