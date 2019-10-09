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Петербургские депутаты предложили запретить экстремальные квесты детям до 14 лет

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Петербурга в среду приняло в первом чтении законопроект, запрещающий детям до 14 лет участвовать в квестах на выход из замкнутых помещений.

"Дети хотят оценить свои возможности, преодолеть страх, посмотреть на реакцию сверстников, но иногда такие походы на, казалось бы, безопасные игры заканчиваются в больнице. Мы не выступаем против квестов. Мы хотим, чтобы такие развлечения проводились в рамках закона и были безопасными для всех участников", - отметил соавтор законопроекта Денис Четырбок.

Депутаты предлагают прописать в кодексе об административных правонарушениях понятие квеста: это "интеллектуальная игра, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки посредством применения своих умственных и (или) творческих способностей".

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что организаторы квестов "зачастую используют в развлекательных мероприятиях технические устройства, которые работают под воздействием механизмов и (или) электрического тока", представляющие повышенную опасность.

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