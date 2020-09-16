Петербургским уличным музыкантам ограничат места для выступления

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге уличным музыкантам разрешат выступать только в определенных местах, предварительно согласовав место и время концерта. Это следует из законопроекта, который был принят в первом чтении городским ЗакСобранием.

Им можно будет выступать рядом с городскими учреждениями культуры - на Невском проспекте, к примеру, таких точек шесть, отметил автор поправок Денис Четырбок. Громкость звука им придется ограничить 60 децибелами. В подземных переходах уличные концерты не предусмотрены.

"На сегодняшний день наша главная задача - обустроить места, и, если хотите, приучить уличных музыкантов ими пользоваться, поскольку любое выступление в этих местах подчиняется сразу целому ряду требований (...). А уже когда мы приучим уличных музыкантов к этому, дальше можно думать и о взыскании платы", - ответил Четырбок на предложение выдавать уличным музыкантам лицензии.

Депутат объяснил, что предложил упорядочить работу музыкантов, поскольку в последнее время их начали часто задерживать: власти трактуют выступления на улице как самовольное занятие земельных участков. Поэтому он предложил определить территории, где уличные выступления будут законными.

По словам Четырбока, законопроект носит рамочный характер. Все конкретные требования и условия определят в Смольном, считает он.

Оппозиционные депутаты раскритиковали законопроект за отсутствие конкретики. Также их вопросы вызвала передача полномочий по согласованию исполнительной власти.

"Ни у одного учреждения культуры нет ни одного земельного участка на Невском проспекте за "красной" линией дома, включая комитет по культуре. Это территории общего пользования, и никакого отношения к этим местам законопроект иметь не будет. Будут гнать так же, как и раньше", - заявил Алексей Ковалев ("Справедливая Россия").

Единоросс Андрей Анохин предложил просто ограничить выступления по времени, не выделя никаких зон.

"Поймите, что в случае принятия этого закона против парламента весь Невский запоет, все коллективы, которые останутся без работы", - сказал он.

Четырбок - автор законопроекта о повышении минимально допустимой площади городских баров с 20 до 50 кв.м. Его предложение вызвало протесты бизнеса, горожан и туристов. Губернатор Александр Беглов подписал этот закон, но вскоре предложил его доработать.