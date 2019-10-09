Организатор похищения фигуранта дела об избиении Кашина заочно арестован

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга заочно арестовал организатора похищения экс-руководителя холдинга "Ленинец" Александра Горбунова, который фигурировал в деле о нападении на журналиста Олега Кашина.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов в среду, Александр Мешков арестован заочно, поскольку он находится в международном розыске. Срок его двухмесячного заключения под стражу будет исчисляться с момента задержания.

По версии следствия, Мешков в 2014 году организовал похищение руководителя оборонного предприятия ОАО "НТЦ "Завод "Ленинец" Горбунова, к которому привлек девять сотрудников службы безопасности АО "Заслон" (часть холдинга "Ленинец"). При похищении они использовали форму сотрудников ГИБДД и автомобиль ВАЗ, замаскированный под служебный.

"Горбунова похитили с целью получения от него информации репутационно-делового характера, компрометирующей его, для ее использования в будущем в своих интересах", - говорится в материалах пресс-службы судов. По данным СМИ, похитители Горбунова хотели получить от него информацию об избиении журналиста Кашина в Москве в ноябре 2010 года.

Как сообщалось ранее, в деле о нападении на Кашина, возбужденного по статье "покушение на убийство", фигурируют фамилии четырех из девяти обвиняемых в похищении Горбунова, а также сам директор холдинга "Ленинец". Приоритетной версией нападения СКР называл профессиональную деятельность журналиста. Согласно материалам дела, с которыми ранее ознакомился "Интерфакс", обвиняемые в похищении получили за это не менее 3,3 млн рублей.

Восемь из девяти фигурантов дела о похищении Горбунова признаны виновными и уже осуждены: они получили от 6 до 7 лет колонии строгого режима. Девятый участник банды похитителей Антон Козин был объявлен в розыск. Слушания проходили в закрытом режиме по просьбе представителя потерпевшего, который просил не предавать огласке подробности истязаний Горбунова после похищения.

Нападение на Кашина, работавшего тогда в "Коммерсанте", было совершено 6 ноября 2010 года. Он был жестоко избит двумя неизвестными около своего дома на Пятницкой улице в Москве. В результате журналист получил серьезные травмы и лишился мизинца.