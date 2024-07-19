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В России объявили в розыск журналиста Олега Кашина

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина (признан в России иноагентом), следует из базы данных министерства.

Согласно карточке розыска, Кашин, 1980 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса. Другой информации в МВД не приводят.

Кашин работал журналистом издательского дома "Коммерсантъ", сотрудничал с изданием в 2003-2005 годах и возобновил работу в 2009 году. Ранее также был заместителем главного редактора журнала "Русская жизнь", работал в изданиях "Известия", "Эксперт", "Комсомольская правда в Калининграде".

6 ноября 2010 года Кашина избили арматурой рядом с его домом на Пятницкой улице в Москве.

Как следует из открытых источников, с 2016 года журналист проживает за границей. Минюст признал его иноагентом в июне 2022 года.

МВД Москва Олег Кашин Коммерсантъ Калининград
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