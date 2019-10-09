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Минюст объяснил внесение ФБК в реестр иноагентов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Некоммерческая организация (НКО) "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального признана иноагентом из-за того, что осуществляла попытки влияния на госорганы РФ и организовывала митинги и шествия при получении финансирования из-за рубежа. Об этом заявил и.о. департамента по делам НКО Владимир Титов.

"Основанием решения о присвоении ФБК статуса иностранного агента стало то, что сотрудники фонда осуществляют попытки влияния на органы государственной власти, принимают участие и организовывают митинги и шествия", - сказал Титов в среду "Интерфаксу".

Он пояснил, что даже в случае, если митинги и шествия мирные, но организаторы получают иностранное финансирование, это повод для внесения их в список НКО-иноагентов.

Титов добавил, что в ходе проверки ГУ Минюста по Москве были выявлены несколько денежных траншей, поступивших в ФБК из иностранных государств.

"Из Испании два транша и еще из США, на общую сумму более 140 тысяч рублей", - утверждает собеседник агентства.

В среду сайт Минюста сообщил, что 9 октября на основании федерального закона "О некоммерческих организациях" некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией" включена в реестр НКО, выполняющих функции иноагента.

При этом сам Навальный заявил, что фонд "никогда не получал ни копейки иностранных денег". "Все деньги ФБК - ваши пожертвования (граждан РФ), - написал оппозиционер в твиттере. - Мы требуем, чтобы Минюст публично объяснил всем, и предоставил доказательства того, что ФБК получил хоть одну копейку иностранных денег".

В Кремле заявили, что не имеют позиции в связи с признанием Минюстом ФБК иноагентом. "У Кремля нет позиции. Кремль не выносит подобных решений, это прерогатива Минюста", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, какова позиция Кремля по этому вопросу.

Закон об НКО-"иноагентах" был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2012 года. В реестр НКО-иноагентов вносят организации, которые занимаются политической деятельностью и получают деньги из-за рубежа. В данный момент в реестр входят 73 организации.

Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями, объединяет проекты "РосПил", "РосЯма", "РосВыборы" и другие. Фонд финансируется за счет пожертвований. В 2018 году ФБК получил от подписчиков 58 млн рублей.

Минюст ФБК

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