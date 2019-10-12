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Сотрудника ФБК Шаведдинова отпустили из отделения полиции

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслан Шаведдинов отпущен из отделения полиции в Москве, об этом он сообщил на своей странице в твиттере.

"Выхожу из ОВД. Спасибо всем за поддержку", - написал он.

В то же время менеджер проектов ФБК Илья Пахомов сообщил в твиттере, что оппозиционеры подадут в полицию заявление о незаконности действий проводивших задержание сотрудников.

Он также утверждал, что военком и полиция заставляли Шаведдинова подписать документы, в то время как задержанный жаловался на плохое самочувствие и требовал вызвать ему скорую помощь.

Шаведдинов был задержан полицией в подъезде своего дома вечером в пятницу. По его словам, причину задержания ему не назвали.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

3 августа СКР возбудил уголовное дело, касающееся финансирования ФБК. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники фонда отмыли около 1 млрд рублей, полученных от других лиц преступным путем. Эти деньги, считают следователи, использовались для работы ФБК.

9 октября Минюст РФ внес ФБК в реестр иноагентов. Ведомство объяснило решение тем, что "сотрудники фонда осуществляют попытки влияния на органы государственной власти, принимают участие и организовывают митинги и шествия", получая при этом финансирование из-за рубежа.

Позднее министерство обнародовало данные об иностранном финансировании фонда. По его информации, деньги перечисляли компания Star-Doors.Com LLC (США) и некто Roberto Fabio Monda Cardenas (Испания). Навальный в свою очередь заявлял, что средства поступили на заблокированный в рамках уголовного дела счет.

Руслан Шаведдинов ФБК Москва

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