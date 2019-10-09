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Минюст включил ФБК в реестр иноагентов

Минюст включил ФБК в реестр иноагентов
Офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минюст РФ в среду на основании федерального закона "О некоммерческих организациях" включил некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" в реестр НКО, выполняющих функции иноагента.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что главное управление Минюста по Москве провело "текущий контроль" за деятельностью организации и обнаружило, что она "соответствует признакам НКО, выполняющей функции иноагента".

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что организацию об этом не уведомили. "Мы еще ничего не получали", - сказал Жданов "Интерфаксу".

"Мы требуем, чтобы Минюст публично объяснил всем, и предоставил доказательства того, что ФБК получил хоть одну копейку иностранных денег", - написал позднее в твиттере создатель фонда Алексей Навальный.

Закон об НКО-"иноагентах" был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2012 года. В реестр НКО-инагентов вносят организации, которые занимаются политической деятельностью и получают деньги из-за рубежа. В данный момент в реестр входят 73 организации.

Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями, объединяет проекты "РосПил", "РосЯма", "РосВыборы" и другие. Фонд финансируется за счет пожертвований. В 2018 году ФБК получил от подписчиков 58 млн рублей.

Минюст ФБК Иван Жданов Алексей Навальный

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