Правительство до зимы внесет в Госдуму законопроекты о регуляторной реформе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Осенью 2019 года правительство внесет в Госдуму законопроекты о госконтроле и надзоре и об обязательных требованиях, они станут фундаментом регуляторной реформы, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Он объявил об этом на встрече президента Владимира Путина с правительством.

"Проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности - это не косметический ремонт и даже не перепланировка, это фактически создание новой регуляторной реальности", - объяснил чиновник.

Законопроект о госконтроле, надзоре и муниципальном контроле будет содержать процессуальные основы и правила контрольно-надзорной деятельности. Он введет понятия контрольно-надзорного производства, в нем будут прописаны закреплены права, обязанности и процедуры в этой сфере, сказал Чуйченко. По его словам, будет существенно расширен перечень видов контрольно-надзорных мероприятий, которые четко увязаны с категориями риска для тех, кто подлежит контролю.

В новом законодательстве упор будет делаться на профилактику нарушений. "Будет установлена принципиально иная система взаимоотношений контролеров и бизнеса - не конфронтация, а сотрудничество, не наказание любой ценой, а прежде всего предупреждение нарушений, вреда жизни и здоровью людей", - рассчитывает вице-премьер.

Законопроект об обязательных требованиях направлен на создание новой системы обязательных требований на основе рискоориентированного подхода.

"В общей части закона содержатся качественные характеристики обязательных требований, установлены основные принципы, их закрепление - законность, открытость, обоснованность, исполнимость обязательных требований", - сказал Чуйченко.

По его словам, в этот закон решено включить также особенную часть, в которой "будет предусмотрен исчерпывающий перечень обязательных групп требований в соответствующей сфере общественных отношений, то есть будет очерчена зона влияния контрольно-надзорного органа".

Чуйченко сообщил, что в рамках формирования в России новой системы контроля и надзора уже начата расчистка правового поля и законодательства прошлых лет.

Он напомнил, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил изучить на предмет возможной отмены более 20 тысяч актов СССР и РСФСР. Правительство привлекает к этой работе экспертов, чтобы не допустить ошибок, отметил чиновник.