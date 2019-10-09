В правительстве пообещали отменить приостановку работы компаний на 90 дней по КоАП

Эта административная мера грозит небольшим компаниям разорением, выяснили чиновники

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство предложило лишить надзорные органы право приостанавливать работу компании на три месяца без суда, заявил вице-премьер Константин Чуйченко. Он сказал это на встрече президента Владимира Путина с правительством. Чуйченко в правительстве отвечает за реализацию концепции "регуляторной гильотины".

"На сегодняшний момент Кодекс административных правонарушений предусматривает такой вид наказания, как приостановление деятельности на срок до 90 суток. Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого это фактически смертный приговор", - заявил чиновник.

По его словам, подготовленные правительством поправки в КоАП позволят уйти "этой одной из самых одиозных норм".

В августе 2019 года смягчить это административное наказание предложил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он подготовил поправки в КоАП, в которых максимальный срок приостановки деятельности предприятия был сокращен с 90 до 30 дней, писали "Ведомости". Он также предложил обязать проверяющие структуры в решениях о приостановке работы компании указывать, почему невозможны более мягкие санкции и что именно создает угрозу, вынуждая закрыть предприятие.

Бизнес-омбудсмен отмечал, что за последние пять лет Роспотребнадзор и Ространснадзор фактически не сократили применение этой меры наказания за нарушения, тогда как пожарные стали закрывать предприятия намного реже. В частности, в 2018 году Роспотребнадзор провел 219 000 проверок и приостановил работу 4011 предприятий, а еще 1200 приостановил без проведения проверок, указывал он в пояснительной записке. Титов предупреждал, что для предприятия приостановка работы на несколько месяцев может означать срыв госзаказа, оплаты кредитов, потерю рабочих мест и банкротство.

Работу предприятий можно приостанавливать за нарушения с 2005 года. С тех пор, по данным Высшей школы экономики, количество нарушений, за которые возможно такое наказание, выросло с 35 до 115.