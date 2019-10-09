Правительство проведет в Ленобласти эксперимент по объединению всех служб надзора

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство готовит эксперимент по созданию единой службы контроля, которая будет включать все виды регионального надзора. Об этом на встрече президента Владимира Путина с правительством рассказал вице-премьер - глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

По его словам, есть регионы, которые считают, что все задачи регионального контроля можно решить в рамках единой службы. Правительство предлагает оставить систему органов местного контроля на уровне регионов, "чтобы регион самостоятельно принимал решение", сказал он.

Эксперимент чиновники хотят провести в Ленинградской области. Он рассчитывают, что за счет объединения органов надзора можно будет сократить издержки.

Правительство также предлагает на региональном уровне создать "типовую матрицу контроля и надзора для регионов" и закрепить это законом. "При этом предлагаем сделать изъятие для городов федерального значения, оставив им самостоятельность в определении и формировании системы этих надзоров", - сказал вице-премьер.

Чиновники уже провели консультации по этим вопросам с Советом Федерации и регионами. "В случае одобрения президентом "готовы развернуть эту работу", - сказал Чуйченко.