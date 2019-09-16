Минюст отменит больше 20 тысяч советских правовых актов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский Минюст планирует признать не действующими или утратившими силу более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 годы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Такое поручение 11 сентября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев в соответствии с подходом "регуляторной гильотины", по которому должны быть отменены устаревшие или дублирующие правила и решения. Комментируя это решение, вице-премьер Константин Чуйченко отмечал, что будут отменены 220 319 актов.

В Минюсте сказали, что пока в списке около 20 тысяч положений, а их точный перечень будет составлен после консультаций с заинтересованными федеральными ведомствами.

В частности, планируется отменить правовые акты, регулирующие сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и здравоохранения. Будет отменен декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне, постановление Совмина РСФСР от 1961 года об утверждении республиканских технических условий "Колбасы вареные, мясо птицы и кроликов", а также постановление Совмина РСФСР 1978 года "Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей".

Президент Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора. Это должно быть сделано к 1 января 2021 года, постановления, которые к тому моменту не будут изменены или подтверждены, автоматически утратят силу.

На прошлой неделе Медведев заявил в телеэфире, что нужно отменить акты, которые вредят развитию экономики. Премьер получил Минюсту до 15 ноября подготовить проект соответствующего постановления постановления. Другим федеральным ведомствам он поручил до 10 октября внести предложения по дополнению перечней или по исключению из них отдельных актов.