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Ученые объявили об успешной адаптации выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток и белух

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Все косатки и белухи, выпущенные из бухты Средняя Приморского края в Охотское море, успешно прошли адаптациию и находятся в пределах традиционных видовых ареалов, утверждают во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в среду.

Там напомнили, что в результате предпринятых ВНИРО мер в акваторию Охотского моря были выпущены 10 особей косаток и 26 белух.

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Отмечается, что из-за аномальных погодных условий, вызванных паводками в Хабаровском крае, и в результате осложнения дорожной ситуации в Приморье, схема транспортировки была изменена. Ученые будут доставлять животных к месту выпуска с помощью морской транспортировки.

В 2018 году в Охотском море около выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные были выловлены с многочисленными нарушениями. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. В Средней остаются еще 60 белух.

В 2020 году к отлову в Дальневосточных морях рыбохозяйственная наука планировала 282 белухи, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, восемь афалин, восемь гринд, 1496 моржей и 1905 морских котиков. Росприроднадзор не дал разрешение ловить морских млекопитающих.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Охотское море ВНИРО

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