Ученые объявили об успешной адаптации выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток и белух

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Все косатки и белухи, выпущенные из бухты Средняя Приморского края в Охотское море, успешно прошли адаптациию и находятся в пределах традиционных видовых ареалов, утверждают во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в среду.

Там напомнили, что в результате предпринятых ВНИРО мер в акваторию Охотского моря были выпущены 10 особей косаток и 26 белух.

Отмечается, что из-за аномальных погодных условий, вызванных паводками в Хабаровском крае, и в результате осложнения дорожной ситуации в Приморье, схема транспортировки была изменена. Ученые будут доставлять животных к месту выпуска с помощью морской транспортировки.

В 2018 году в Охотском море около выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные были выловлены с многочисленными нарушениями. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. В Средней остаются еще 60 белух.

В 2020 году к отлову в Дальневосточных морях рыбохозяйственная наука планировала 282 белухи, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, восемь афалин, восемь гринд, 1496 моржей и 1905 морских котиков. Росприроднадзор не дал разрешение ловить морских млекопитающих.