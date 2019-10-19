Двух белух спасли сотрудники ГИМС в Хабаровском крае

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Трех белух, выброшенных на мель, обнаружили местные жители в районе поселка Чумикан Хабаровского края, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Этот случай произошёл утром 14 октября. Около 9 утра местные жители сообщили сотруднику ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам - ИФ) о том, что в устье реки Уда на отливной зоне находятся три белухи. Три взрослые особи были сильно изранены от нападок ворон, чаек и собак. Одна из них уже не подавала признаки жизни", - говорится в сообщении

Самостоятельно покинуть мель животные не смогли. В течение почти пяти часов местные жители и спасатели обливали их морской водой. Как только уровень воды поднялся млекопитающие смогли самостоятельно покинуть мель.