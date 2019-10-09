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Памела Андерсон поблагодарила Владимира Путина за защиту китов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Голливудская актриса Памела Андерсон обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину с благодарностью за решение освободить белух и косаток из "китовой тюрьмы" и обязательство не допустить отлова китов в 2020 году.

Она выразила признательность российскому лидеру за обязательство освободить оставшихся китов и не допустить отлова свободных белух и нескольких видов дельфинов в российских водах в 2020 году.

В РоссииЧетырнадцать белух из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили к месту выпускаЧитать подробнее

В письме Андерсон президенту России, с текстом которого ознакомился корреспондент "Интерфакса", отмечается, что отлов отрицательно сказывается не только на выловленных животных, но и на всей популяции.

"Если все дельфины и киты будут на воле в море, а не в заключении ради забавы, защита китообразных станет по праву заслугой России" - написала актриса.

В 2018 году в Охотском море 90 белух и 12 косаток выловили для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.

В 2020 году к отлову в Дальневосточных морях рыбохозяйственная наука планировала 282 белухи, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, восемь афалин, восемь гринд, 1 тыс. 496 моржей и 1 тыс. 905 морских котиков. Росприроднадзор не дал разрешение ловить морских млекопитающих.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Приморский край Памела Андерсон

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