Памела Андерсон поблагодарила Владимира Путина за защиту китов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Голливудская актриса Памела Андерсон обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину с благодарностью за решение освободить белух и косаток из "китовой тюрьмы" и обязательство не допустить отлова китов в 2020 году.

Она выразила признательность российскому лидеру за обязательство освободить оставшихся китов и не допустить отлова свободных белух и нескольких видов дельфинов в российских водах в 2020 году.

В письме Андерсон президенту России, с текстом которого ознакомился корреспондент "Интерфакса", отмечается, что отлов отрицательно сказывается не только на выловленных животных, но и на всей популяции.

"Если все дельфины и киты будут на воле в море, а не в заключении ради забавы, защита китообразных станет по праву заслугой России" - написала актриса.

В 2018 году в Охотском море 90 белух и 12 косаток выловили для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.

В 2020 году к отлову в Дальневосточных морях рыбохозяйственная наука планировала 282 белухи, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, восемь афалин, восемь гринд, 1 тыс. 496 моржей и 1 тыс. 905 морских котиков. Росприроднадзор не дал разрешение ловить морских млекопитающих.