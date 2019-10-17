Четырех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" отпустили из-под стражи

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Суд Заводского района города Кемерово по ходатайству прокуратуры освободил из-под стражи четырех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", которые провели в СИЗО почти полтора года, сообщает из зала суда корреспондент агенства "Интерфакс" в четверг.

Речь идет о начальнике пожарного караула Сергее Генине, руководителе тушения пожара в "Зимней вишне" Андрее Бурсине, руководителе компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игоре Полозиненко и его подчиненном Александре Никитине. К ним применена статья 105.1 УПК РФ (запрет определенных действий).

Согласно постановлению, фигуранты будут находиться дома, но останутся ограничены в правах. В частности, им запрещено пользоваться телефоном и интернетом.

Также судья уточнил, что Никитин, Генин и Полозиненко будут отпущены из СИЗО 26 октября, когда истекут максимальные сроки их содержания под стражей, а Бурсин - 6 декабря.

Обвиняемые и их адвокаты просили избрать им меру пресечения в виде подписки о невыезде, в то время как потерпевшие, присутствовавшие на заседании, настаивали на избрании максимально строгого ограничения свободы.

Под стражей подсудимые содержались с весны-лета 2018 года.

Вместе с тем, суд продлил арест экс-гендиректору компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, управляющей ТРЦ Надежде Судденок, техническому директору ТРЦ Георгию Соболеву и охраннику Сергею Антюшину.

Всем обвиняемым инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ) и халатность (ч.3 ст.293 УК РФ). Всего по двум уголовным делам обвиняются 15 человек.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы. Там в воскресенье было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.