Рейтинг упоминаемости политиков-ветеранов возглавили Горбачев и Лужков

Эксперты назвали способы политического выживания после отставки

Михаил Горбачев Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент СССР Михаил Горбачев возглавил рейтинг "Медиалогии" по упоминаемости в российских СМИ среди знаковых политиков прошлых лет, карьера которых завершилась до 2012 года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование фонда "Петербургская политика".

В 2019 году журналисты упоминали Горбачева 38 830 раз.

На втором месте бывший мэр Москвы Юрий Лужков с 11 207 упоминаниями. Он ушел в отставку осенью 2010 года. На третьем месте ушедший тогда же бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев (7200 упоминаний).

За ними следуют бывший глава Минфина, председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов (6700), бывший министр обороны СССР, маршал, член ГКЧП Дмитрий Язов (3900), бывший премьер Михаил Касьянов (2820), экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель (2430), экс-президент Башкирии Муртаза Рахимов (2365), бывший советский премьер, ныне сенатор Николай Рыжков (10-е место, 1679).

Всего в рейтинге сто ныне живущих политиков-ветеранов.

"Россель остается серым кардиналом свердловской политики, так же как Шаймиев в Татарстане и [Егор] Строев [экс-председатель Совета Федерации] (43-е место) в Орловской области, а электоральный вес Лужкова в Москве мы даже измеряли социологически перед этими выборами, – прокомментировал результаты секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Он назвал естественным, что лица, сохраняющие влияние, остаются в фокусе СМИ.

Большинство таких политиков после ухода с высоких должностей не находят себя, отметил президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. Исключениями он назвал случаи, когда они сохраняют значимость на уровне региона, где сильны их образы патриархов – полутеневых игроков, или когда они переходят в бизнес или на дипломатическую службу. Еще одним вариантом политического выживания Виноградов назвал получение формально высокого статуса в элите благодаря прежним связям или использованию ветеранов в ходе избирательных кампаний, как в случае Николая Рыжкова или бывшего секретаря ЦК КПСС Владимира Долгих (33-е место, 367 упоминаний).

Политики и управленцы прошлых эпох в России в целом не востребованы, разрыв поколений в правящих элитах привел к тому, что "наработанные личные и деловые связи перестали быть актуальными", считают эксперты фонда.