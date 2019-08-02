Горбачев, подписавший ДРСМД, прокомментировал прекращение его действия

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений, заявил "Интерфаксу" экс-президент СССР Михаил Горбачев.

"Этот шаг США ведет к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию", – сказал Горбачев.

"Прекращение действия договора вряд ли будет полезно для мирового сообщества, этот шаг ведет к подрыву безопасности не только в Европе, но и во всем мире", – добавил собеседник агентства.

"Все еще были надежды на наших партнеров, которые, к сожалению, не оправдались. Я думаю, что теперь всем стало ясно, что нанесен удар по стратегической безопасности", – сказал Горбачев.

По мнению экс-президента СССР, который был инициатором договора и подписал его в 1987 году вместе президентом США Рональдом Рейганом, " надо сконцентрироваться сегодня на сохранении последней опоры глобальной стратегической безопасности – Договора СНВ ".

Горбачев сделал вывод из заявлений американской администрации, что судьба договора становится неясной.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

США 2 февраля 2019 года объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Администрация США считает, что российская ракета 9М729 по своим параметрам нарушает договор. В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать эту ракету. Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

В ответ на решение США 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет. Одновременно он объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД, он вступил в силу в тот же день.