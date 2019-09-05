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Глава "Открытия" предрек два снижения ставок ЦБ до конца года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не ограничится одним снижением ключевой ставки в сентябре, скорее всего, регулятор до конца года пойдет на смягчение политики еще раз, считает глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

В эту пятницу совет директоров ЦБ проведет опорное заседание, рынок ожидает, что ставка будет снижена с 7,25% до 7%.

Глава "Открытия" придерживается того же мнения. "Мы ждем снижения (6 сентября - ИФ), скорее всего, ЦБ будет консервативно двигаться, опять четверть процентного пункта. По крайней мере, мы на это рассчитываем", - сказал Задорнов в интервью "России 24".

Однако замедление инфляции может подтолкнуть ЦБ к еще одному снижению, считает он. "Исходя из объективных показателей, в принципе, ЦБ может еще снизить ставку до конца года. Этого пока эксперты не ожидали, но нам кажется, что это возможно и очень вероятно", - заявил он, отметив, что еще одно снижение ставки "даст дополнительный спрос на кредиты".

Михаил Задорнов Открытие ЦБ РФ ВЭФ-2019

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