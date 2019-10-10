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Движение "За права человека" и его главу Льва Пономарева оштрафовали на 400 тыс. рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в очередной раз признал общественное движение "За права человека" и его руководителя Льва Пономарева виновными в нарушении закона об иностранных агентах.

"Постановлением суда движение "За права человека" оштрафовано на 300 тысяч рублей, его руководитель Лев Пономарев - на 100 тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" юрист организации Ольга Жукова.

В РоссииЛьва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентахЧитать подробнее

По ее словам, поводом для административного протокола стал пост во "ВКонтакте" вологодского отделения движения о том, что Пономарев посетил место строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, при этом в материале не было указано, что "За права человека" является иноагентом.

При этом Жукова отметила, что суд проигнорировал, что вологодского отделения движения официально не существует, так как ранее Минюст отказал в его создании.

Пономарев и само движение признаны виновными по ч.2 ст.19.34 КоАП РФ (издание НКО, выполняющей функции иностранного агента, материалов и их распространение, в том числе через СМИ или интернет, без указания на то, что эти материалы изданы или распространены НКО-иноагентом).

Всего в отношении Пономарева и движения "За права человека" вынесено порядка 15 судебных решений за нарушение закона об НКО на общую сумму более 3 млн рублей. К настоящему времени, по словам юриста, оплачены два штрафа на сумму 600 тысяч рублей. "Постановлений, которые вступили в законную силу и просрочены по оплате штрафа, нет", - заключила Жукова.

За права человека Лев Пономарев

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