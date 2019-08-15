Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы оштрафовал главу движения "За права человека" Льва Пономарева на 100 тысяч рублей. Как сообщила эта организация, поводом стало то, что опубликовал статью в "Новой газете" и не указал, что его движение является иностранным агентом.

Суд решил, что правозащитник допустил нарушение по части 2 статьи 19.34 КоАП (РФ - нарушение порядка деятельности некоммерческой организации (НКО) - иностранного агента). Это решение принято по заявлению управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.

Поводом для претензий стала публикация "Под колесами 37-го", которая вышла в бумажном номере "Новой газете" от 3 июня 2019 года. Пономарев указал, что возглавляет движение "За права человека" и не добавил, что это иноагент.

Представитель издания заявил суду, что это произошло по технической ошибке редакции. Суд не принял во внимание доводы газеты.

Минюст в феврале причислил движение "За права человека" к иностранным агентам. До этого министерство принимало такое же решение в 2014 году, затем оно было отменено.