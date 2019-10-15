Минюст попросил ликвидировать движение Льва Пономарева "За права человека"

Верховный суд рассмотрит этот иск 14 ноября

Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева и исключении сведений о нем из ЕГРЮЛ за неоднократные нарушения законодательства. Об этом говорится в заявлении движения. Правозащитники получили копию иска.

Поводом для иска стали нарушения, выявленные в ходе внеплановой проверки в 2018 году. Заинтересованным лицом в иске назван Роскомнадзор.

Верховный суд получил этот административный иск и рассмотрит его 14 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Движение собирается отстаивать свою позицию в Верховном суде и, если потребуется, в Европейском суде по правам человека. Организация намерена найти возможность продолжить свою деятельность по защите прав и законных интересов граждан России.

Среди главных претензий Минюста в движении назвали несоответствие устава, принятого в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, принятым незадолго до последнего изменения устава. Четыре года этих недочетов не замечали, и Минюст выявил их только в 2018 году, говорится в пресс-релизе. Движение предлагало ведомству дождаться проведения Съезда осенью этого года, на котором необходимые поправки в Устав будут внесены, однако это письмо осталось без ответа.

Вторым поводом для претензий в Движении считают неоднократные штрафы, которые Роскомнадзор накладывал на организацию за отсутствие пометок, что "За права человека" является иностранным агентом. Поводом для штрафов становились публикации в СМИ и даже на личных страницах правозащитников в соцсетях, на которых жаловались "активные граждане", "личности которых не удалось установить даже в суде".

Общая сумма штрафов составила 1,9 млн рублей. Большинство штрафов в силу не вступило, поскольку движение их обжаловало, часть штрафов уже погашена.

В декабре 2018 года суд арестовал Льва Пономарева на 25 суток за организацию акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади.

После этого Генпрокуратура потребовала, чтобы Минюст проверил организацию вне плана. По словам Пономарева, незвдолго до того Минюст проводил плановую проверку, которая не выявила никаких нарушений, а потом в движении началась внеплановая - как удалось выяснить, по заявлению движения SERB.

В феврале Минюст признал "За права человека" иностранным агентом.

В 2014 году Минюст уже признавал "За права человека" иностранным агентом, но затем организацию из этого перечня исключили.

Движение "За права человека" было создано 20 ноября 1997 года. У него есть отделения в более сорока регионов, это одна из крупнейших российских неправительственных организаций. Движение занимается защитой прав широких слоев населения, в том числе, пенсионеров, мигрантов, заключенных, предпринимателей.

Возглавляет движение один из ветеранов российского правозащитного сообщества Лев Пономарев (родился в 1941 году). В 1988 году он был одним из основателей общества "Мемориал", которое занимается вопросами увековечения памяти жертв советских репрессий.