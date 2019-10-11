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Возбуждено уголовное дело после гибели пяти белорусов в ДТП под Калугой

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Калужской области возбудила уголовное дело по факту гибели пяти человек в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Калужской области.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по Калужской области.

В полиции уточнили, что все погибшие - мужчины 1968, 1971, 1977, 1979 и 1992 годов рождения.

В прокуратуре Калужской области сообщили, что возбуждение уголовного дела признано законным. Будут назначены судебно-медицинские, авто-технические экспертизы и иные следственные действия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Авария произошла накануне днем на 202-м км автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе Калужской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны Брянска в Москву, при развороте столкнулся с автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении. После чего микроавтобус съехал в кювет.

В результате аварии на месте происшествия скончались три человека, семеро пострадали. По дороге в больницу скончался водитель микроавтобуса. Все пострадавшие были доставлены в Калужскую областную клиническую больницу. Позже один из пострадавших от полученных травм скончался. В микроавтобусе находились граждане Белоруссии.

Калужская область ДТП

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