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Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Калугой увеличилось до пяти

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В больнице Калуги скончался один из пострадавших в результате автоаварии с участием микроавтобуса, перевозившего граждан Белоруссии, сообщили "Интерфаксу" в четверг в экстренных службах региона.

"Скончался от полученных травм еще один из доставленных в больницу с места ДТП. Число жертв увеличилось до пяти. В больнице остаются трое тяжело пострадавших, двое отпущены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в 16:20 на 202-м км автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе Калужской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны Брянска в Москву, при развороте столкнулся с автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении. После чего микроавтобус съехал в кювет.

В результате аварии на месте происшествия скончались три человека, семеро пострадали. По дороге в больницу скончался водитель микроавтобуса. Все пострадавшие были доставлены в Калужскую областную клиническую больницу.

По факту аварии проводится доследственная проверка.

Калужская область

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