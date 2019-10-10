Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла на автотрассе "Украина" в Калужской области, есть жертвы и пострадавшие, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло в 16:20 на 202-м километре автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны Брянска в Москву, при развороте столкнулся с автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении. После чего микроавтоус съехал в кювет, говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибли четыре человека. Состояние трех из шести пострадавших оценивается как тяжелое, сообщили в экстренных службах региона.

В настоящее время устанавливаются личности этих граждан и обстоятельства аварии.

По данным местных СМИ, микроавтобус с белорусскими номерами ехал из Гомеля (Белоруссия) в Москву. Он остановился на заправке в Калужской области. Выезжая с АЗС, микроавтобус попытался развернуться и пересек сплошную полосу, после чего в него врезался грузовик Scania.