Поиск

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла на автотрассе "Украина" в Калужской области, есть жертвы и пострадавшие, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло в 16:20 на 202-м километре автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны Брянска в Москву, при развороте столкнулся с автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении. После чего микроавтоус съехал в кювет, говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибли четыре человека. Состояние трех из шести пострадавших оценивается как тяжелое, сообщили в экстренных службах региона.

В настоящее время устанавливаются личности этих граждан и обстоятельства аварии.

По данным местных СМИ, микроавтобус с белорусскими номерами ехал из Гомеля (Белоруссия) в Москву. Он остановился на заправке в Калужской области. Выезжая с АЗС, микроавтобус попытался развернуться и пересек сплошную полосу, после чего в него врезался грузовик Scania.

Калужская область ДТП

Новости

В Самаре вынесли обвинительный приговор трем полковникам ФСБ

МВД озвучило свои предложения по штрафам для родителей курящих подростков

Число заблокированных в РФ телефонных номеров мошенников за год выросло в 39 раз

Число заблокированных в РФ телефонных номеров мошенников за год выросло в 39 раз

Аэропорт Екатеринбурга возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

ЦБ выделил пять типов жертв финансовых мошенников

ЦБ выделил пять типов жертв финансовых мошенников

Президент РФ заявил, что благодаря спорту россияне стали дольше жить

Один человек пострадал из-за стрельбы около монастыря в Оренбуржье

В Крыму задержан член украинской группировки, готовивший подрыв здания

В Крыму задержан член украинской группировки, готовивший подрыв здания

Страховщики выявили схему обмана при оформлении электронных полисов ОСАГО

Страховщики выявили схему обмана при оформлении электронных полисов ОСАГО

Журналистке Юзик в Иране вменяли в вину контакты с израильтянами в фейсбуке

Журналистке Юзик в Иране вменяли в вину контакты с израильтянами в фейсбуке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');