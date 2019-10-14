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В Кремле отказались обсуждать крымский вопрос в "нормандском" и иных форматах

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Обсуждение вопроса принадлежности Крыма в "нормандском" или иных форматах невозможно, этот вопрос "был закрыт в свое время", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом представитель Кремля сказал журналистам, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении вынести крымский вопрос на обсуждение на саммите в "нормандском формате".

"Причины этого (крымского вопроса - ИФ) хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна, и какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны".

10 октября в ходе пресс-конференции Зеленский предложил обсудить тему Крыма в "нормандском формате", в ходе встречи глав "нормандской четверки" в Минске. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с "Интерфаксом" отмечал, что РФ не пойдет на такой шаг. Эксперт также предупреждал, что "такие неуместные и непрофессиональные "креативы" могут просто разрушить "нормандский" формат".

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного на полуострове референдума. Украина итоги плебисцита не признает и называет Крым своей территорией, которую оккупировала Россия.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Крым

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