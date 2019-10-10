Эксперт заявил, что РФ не будет обсуждать с Зеленским Крым ни в каком формате

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россия не станет обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским тему Крыма ни в "нормандском", ни в ином формате, заявил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По словам эксперта, плохо то, что украинский политик этого не понимает. "Если Зеленский попытается на саммите "нормандской четверки" даже просто заговорить о Крыме, это приведет к немедленному прекращению переговоров", - сказал Чеснаков.

По его словам, "такие неуместные и непрофессиональные "креативы" могут просто разрушить "нормандский" формат".

При этом Чеснаков отметил понимание Зеленским условий проведения "нормандского саммита": мероприятие станет возможным только после разведения сил в населенных пунктах в Донбассе - в Петровском и Золотом.

Ранее в четверг в ходе пресс-конференции Зеленский предложил обсудить тему Крыма в "нормандском формате", в ходе встречи глав "нормандской четверки" в Минске.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного на полуострове референдума. Украина итоги плебисцита не признает и называет Крым своей территорией, которую оккупировала Россия.