НАТО отвергло возможность нормальной работы с Россией в настоящее время

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - НАТО отвергает возможность нормальной работы с Россией в настоящее время, для сотрудничества с Североатлантическим альянсом Москва должна существенно изменить свое поведение на мировой арене, заявили в международном военном блоке.

"Не может быть "ведения дел как обычно" (с Россией - ИФ) до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которая будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства", - говорится в заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в четверг в Киеве.

В альянсе вновь указали, что осуждают и не признают присоединения Россией Крымского полуострова. "Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы осуждаем продолжающееся наращивание военного присутствия России в Крыму, которые являются частью еще более широкой системы агрессивных действий России в регионе", - говорится в заявлении.

В альянсе также выразили обеспокоенность нарушением прав человека на полуострове, в частности, в отношении крымских татар. "Мы призываем Россию дать доступ международных организаций в Крым", - указывается в заявлении.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией, и ввели санкции в отношении политиков, бизнесменов и компаний. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.