МИД РФ подтвердил информацию о задержании россиянки в Минске

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - МИД РФ подтвердил информацию о задержании россиянки Анны Богачевой в Минске, сообщается в твиттере российского внешнеполитического ведомства во вторник.

Как отмечается в сообщении, этой ситуацией занимается консульский отдел посольства России в Белоруссии, сотрудники которого оказывают Богачевой предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку.

Ранее во вторник о задержании Богачевой в Минске сообщил "Интерфаксу" член Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, который говорил с мужем задержанной. Ранее об этом сообщили СМИ. В КГБ Белоруссии информации об этом нет, говорил ранее представитель спецслужбы Андрей Ярош.

По словам Малькевича, Богачева поехала в Белоруссию с мужем и ребенком на отдых. Какой у нее статус в связи с задержанием, он не знает.

Неназванные источники Малькевича сказали ему, что россиянку задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Он подчеркнул, что это неофициальная информация.