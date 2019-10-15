В Общественной палате сообщили о задержании в Минске россиянки, попавшей под санкции США

Анну Богачеву задержали по запросу США, говорят в ОП; в Минске ситуацию пока не комментируют

Фото: Imago/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Минске задержана гражданка России Анна Богачева, сообщил "Интерфаксу" член Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, который говорил с мужем задержанной. Ранее об этом сообщили СМИ. В КГБ Белоруссии информации об этом нет, сообщил представитель спецслужбы Андрей Ярош.

В МВД, Генпрокуратуре, МИД Белоруссии и пограничном ведомстве от комментариев отказались. Посольство России в Минске также отказалось комментировать эти сведения. По данным СМИ, ее задержали по запросу США.

По словам Малькевича, она поехала в Белоруссию с мужем и ребенком на отдых. Какой у нее статус в связи с задержанием, он не знает.

Неназванные источники Малькевича сказали ему, что россиянку задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Он подчеркнул, что это неофициальная информация.

В марте 2018 года Богачева попала под санкции США, которые ввели против сотрудников "Агентства интернет-исследований", который называют "фабрикой троллей". Эти санкции Минфин ввел в связи с попытками повлиять на президентские выборы 2016 года в США.

В сентябре 2018 года Богачева попала под санкции, которые Госдеп США ввел по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA). Вместе с ней в черные списки попали другие сотрудники "Агентства-интернет-исследований" и сотрудники российской разведки.

В ноябре 2018 года Малькевича задерживали в США как главного редактора издания USA Really - дочернего проекта РИА "Федерального агентства новостей" (ФАН, связывают в "фабрикой троллей" Евгения Пригожина). В декабре 2018 года Малькевич попал под санкции США вместе с еще 17 россиянами, РИА ФАН, USA Really и еще двумя организациями.

Он также является президентом Фонда защиты национальных ценностей. С мае в Ливии задержали двух россиян, сотрудников этого фонда.