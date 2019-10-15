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Посольство РФ в Белоруссии сообщило, что россиянка Богачева находится на свободе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Белоруссии сообщило, что россиянка Анна Богачева, о задержании которой сообщалось ранее во вторник, находится на свободе.

Об этом говорится в твиттере дипломатического представительства. Как отмечается в сообщении, сама Богачева в разговоре с сотрудником консульской службы посольства РФ в республике подтвердила, что она находится на свободе.

Ранее во вторник в твиттере МИД РФ говорилось о задержании Богачевой в Минске. Как отмечалось в сообщении, ситуацией с гражданкой РФ занимается консульский отдел посольства России в Белоруссии, сотрудники которого оказывают Богачевой предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку.

Ранее во вторник о задержании Богачевой в Минске сообщил "Интерфаксу" член Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, который говорил с мужем задержанной. Ранее об этом сообщили СМИ. В КГБ Белоруссии информации об этом нет, говорил ранее представитель спецслужбы Андрей Ярош.

По словам Малькевича, Богачева поехала в Белоруссию с мужем и ребенком на отдых. Какой у нее статус в связи с задержанием, он не знает.

Неназванные источники Малькевича сказали ему, что россиянку задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Он подчеркнул, что это неофициальная информация.

Анна Богачева МИД РФ Минск Белоруссия

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