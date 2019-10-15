Подмосковный омбудсмен предложила ограничить продажу закиси азота для шариков

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ограничить продажу закиси азота, так называемого "веселящего газа" (N2O), которым надувают воздушные шарики или распространяют в клубах и через интернет. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

По словам Мишоновой, молодежь, в том числе подростки, употребляет этот газ как легкий наркотик, для снятия стресса. Продавцы уверяют, что он безвреден. По мнению врачей, даже один вдох закиси азота может привести к "серьезным психическим заболеваниям, сердечной недостаточности, бесплодию, а в случае повреждения головного мозга смерть может произойти в течение нескольких минут", сообщила омбудсмен. Она добавила, что газ вызывает сильную интоксикацию организма, а его регулярное употребление приводит к депрессии, бессоннице или агрессии.

Закись азота применяют в различных сферах науки и производства, газ относится к одурманивающим препаратам. Его продажи никак не регулируются, отметила омбудсмен. Поэтому невозможно привлечь к ответственности за его продажу для употребления не по назначению. Мишонова отметила, что ей не раз сообщали, что шарики с закисью азота свободно продают в подмосковных клубах и газ доступен детям.

Введение правил по использованию и обороту закиси азота не помешает использовать газ по назначению, но при этом позволит бороться с его продажей как легкого наркотика, считает омбудсмен.