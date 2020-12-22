Депутаты запретили использовать веселящий газ ради развлечения

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект о запрете производить, использовать, распространять и пропагандировать закись азота ("веселящий газ") как одурманивающий препарат, ради "изменения состояния организма человека".

Закон № 559097-7 запрещает все это делать с закисью азота в целях, не связанных с медицинским, промышленным и техническим использованием, то есть для личного употребления.

Ко второму чтению в закон добавили положение о запрете употреблять это вещество без медицинских целей.

Законопроект в Госдуму осенью 2018 года внесла депутат Наталья Костенко. В 2020 году депутаты уточнили текст документа, и в ноябре он прошел первое чтение. Если Совет Федерации и президент этот закон одобрят, он вступит в силу с января 2021 года.

По данным Минздрава, неконтролируемое употребление закиси азота человеком может нанести необратимый вред его кровеносной и дыхательной системе и даже привести к смерти, говорилось в пояснительной записке к законопроекту. При подвести "веселящий газ" под законодательство о наркотиках невозможно, поскольку его активно используют как наркоз в медицине, а также в промышленности.

Пробелы в законодательстве допускали использование "веселящего газа " в ночных клубах и на дискотеках, и жертвами его бесконтрольного употребления чаще всего становятся молодые люди, отмечал ранее спикер палаты Вячеслав Волдин. Он призвал пресечь ситуацию, когда столь опасное вещество остается в свободном доступе.