Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:00Заразились
на 22.12В России 2 906 503+28 776В мире 77 364 641+541 155

Депутаты запретили использовать веселящий газ ради развлечения

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект о запрете производить, использовать, распространять и пропагандировать закись азота ("веселящий газ") как одурманивающий препарат, ради "изменения состояния организма человека".

Закон № 559097-7 запрещает все это делать с закисью азота в целях, не связанных с медицинским, промышленным и техническим использованием, то есть для личного употребления.

Ко второму чтению в закон добавили положение о запрете употреблять это вещество без медицинских целей.

Законопроект в Госдуму осенью 2018 года внесла депутат Наталья Костенко. В 2020 году депутаты уточнили текст документа, и в ноябре он прошел первое чтение. Если Совет Федерации и президент этот закон одобрят, он вступит в силу с января 2021 года.

По данным Минздрава, неконтролируемое употребление закиси азота человеком может нанести необратимый вред его кровеносной и дыхательной системе и даже привести к смерти, говорилось в пояснительной записке к законопроекту. При подвести "веселящий газ" под законодательство о наркотиках невозможно, поскольку его активно используют как наркоз в медицине, а также в промышленности.

Пробелы в законодательстве допускали использование "веселящего газа " в ночных клубах и на дискотеках, и жертвами его бесконтрольного употребления чаще всего становятся молодые люди, отмечал ранее спикер палаты Вячеслав Волдин. Он призвал пресечь ситуацию, когда столь опасное вещество остается в свободном доступе.

Вячеслав Володин Минздрав Госдума

Новости по теме

Новости

Главный нарколог разрешил на Новый год пить сухое вино раз в час

Приставы приехали в захваченный бывшим схиигуменом Сергием монастырь

Дума разрешила силовым структурам и судам закрывать данные о сотрудниках

Дума разрешила силовым структурам и судам закрывать данные о сотрудниках

Минобороны обнародовало кадры совместного с Китаем полета стратегической авиации

Дума отказала правительству в праве менять границы нацпарков

Дума отказала правительству в праве менять границы нацпарков

Песков заявил, что Навальный страдает манией величия и преследования

Песков заявил, что Навальный страдает манией величия и преследования

Синоптики спрогнозировали мощный снегопад в Москве в конце недели

Полиция завела уголовное дело по факту избиения актера Прилучного

Полиция завела уголовное дело по факту избиения актера Прилучного

Больше трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом

МЧС демонтирует во дворах шлагбаумы, которые никто не откроет пожарным

МЧС демонтирует во дворах шлагбаумы, которые никто не откроет пожарным
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');