СКР попросит об аресте мужчин, избивших красноярца до смерти и снявших это на видео

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - И.о. руководителя Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин вышел к участникам схода граждан в центре Красноярска, организованного после избиения до смерти местного жителя. Об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" с места проведения акции.

Еремин сообщил журналистам и собравшимся, что по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью Дмитрию Сисигину задержаны подозреваемые Андрей Шилов и Сергей Шмелев, в отношении которых есть ходатайство об аресте изначально на два месяца. Еремин отметил, что завтра, 16 октября, ходатайство будет рассмотрено судом.

Он выразил уверенность, что дело будет переквалифицировано со статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на статью 105 УК РФ (убийство).

После беседы с Ереминым участники схода начали покидать площадку у краевой прокуратуры, где проходила акция.

10 октября следователи красноярского главка СКР возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) после того, как избитый двумя приятелями 31-летний житель Красноярска скончался в больнице. Инцидент произошел в середине сентября в доме погибшего. Вначале дело расследовали в полиции, после смерти погибшего оно было переквалифицировано и передано в СКР.

!5 октября подозреваемые были задержаны.

По данным пресс-службы краевого главка СКР, один из задержанных ранее был судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков. К материалам дела приобщили видео избиения, снятое приятелем подозреваемых.

В интернете появилось видео, где двое молодых людей, испачканных кровью, снимают себя на телефон и показывают мужчину, лежащего в квартире без сознания.

Участников инцидента удалось идентифицировать через соцсети, в частности, один из них - сын депутата сельсовета в Емельяновском районе края и бывшей судьи. Интернет-пользователей возмутило, что участников инцидента, подозреваемых в убийстве изначально оставили на свободе - под подпиской о невыезде.

В связи с этим жители Красноярска решили устроить сход во вторник вечером у здания краевой прокуратуры, к 19:00 по местному времени на проспекте Мира собралось несколько десятков человек.

МВД сообщило, что начали проверку, почему их после возбуждения дела оставили на свободе. Такую же проверку потребовал провести председатель СКР Александр Бастрыкин. В понедельник расследование уголовного дела он взял на личный контроль, а во вторник дело передали в центральный аппарат ведомства. Расследование находится на контроле краевой прокуратуры.