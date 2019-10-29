Суд подтвердил законность ареста красноярца, забившего знакомого до смерти

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд подтвердил законность ареста Андрея Жилова, которого обвиняют в избиении до смерти биатлониста Дмитрия Сисигина. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

Судья Лариса Дроздова отклонила апелляцию защиты Шилова на решение Центрального районного суда от 16 октября.

Представитель прокуратуры высказался против изменения меры пресечения Шилову. По его словам, арестованный говорил свидетелям, будто бы он уверен, что избежит уголовной ответственности.

Шилов и Сергей Шмелев были арестованы по делу об умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, в ночь на 15 сентября подозреваемые поругались с Сисигиным по телефону, поехали к нему домой и избили. Он умер в больнице. В полиции 15 сентября возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. 6 октября дело переквалифицировали по статье 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Видеозапись, которую делал Шилов в квартире Сисигина, разошлась по соцсетям. Пользователи узнали участников съемки и были недовольны тем, что пострадавший умер, а подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. 15 октября у краевой прокуратуры прошел народный сход, участники которого выразили недовольство мерой пресечения для подозреваемых. К ним вышел и.о. руководителя управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии Алексей Еремин и сообщил, что следствие попросит суд их арестовать.

Расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он обещал проверить, могли ли связи подозреваемых помочь им избежать ареста в сентябре. В соцсетях сообщали, что Шилов - сын депутата райсовета и бывшей судьи, которая стала адвокатом.